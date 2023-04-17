В Екатеринбурге ищут 13-летнего мальчика, пропавшего 21 апреля

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге ищут 13-летнего Максима Ершова. Вчера, 21 апреля, он не вернулся домой. Сейчас родители, полиция и волонтеры разыскивают его.Об этом сообщает поисковый отряд «Прорыв».Юноша ростом 150 сантиметров, среднего телосложения, с голубыми глазами и светлыми волосами. На момент пропажи был одет в куртку болотного цвета с капюшоном, серые джинсы, черные кроссовки с подошвой белого цвета, шапку с помпоном сине-белого цвета.С собой у подростка были белый рюкзак и беспородный полосатый кот, среднего телосложения с грудью белого цвета и зелеными глазами.Розыском пропавшего занимается отдел полиции №14. Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефону 8-(343)-356-42-14 или 112. Также можно позвонить волонтерам по номеру 8-900-044-02-20.