Энергетики проведут в Екатеринбурге испытания теплосетей с максимальной температурой

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Специалисты «Екатеринбургской теплосетевой компании» 25 апреля проведут испытания тепловых сетей с максимальной температурой.Испытаниям в Екатеринбурге будут подвергать магистральные и распределительные теплосети в Кировском, Верх-Исетском, Октябрьском и Ленинском районах, а также микрорайонах Ботанический и Синие Камни.Энергетики предупреждают об особой осторожности. Испытания трубопроводов с максимальной температурой будут проводиться с 08:00 до 16:00. Температура воды в магистралях на несколько часов повысится до 115 градусов и будет подаваться во внутридомовые системы по «зимнему графику».На время испытаний, в целях безопасности, от тепловых сетей с 17:00 24 апреля до 16:00 25 апреля должны быть отключены жилые дома с неисправными системами регулирования.Кроме того, на период проведения испытаний ограничат горячее водоснабжение и теплоснабжение соцобъектов. В остальных домах системы отопления должны быть открыты.Все оперативные службы во время испытаний переводятся на особый режим работы. К мониторингу состояния сетей и обеспечению безопасности граждан привлекут подразделения МЧС, ГИБДД и коммунальные службы районов. Оперативные бригады ЕТК будут дежурить в режиме постоянной готовности.При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций следует сообщать об этом в мониторинговые центры по телефонам: 8 (005) 222-3-005 (ЕГ ЕДДС) и 329-33-01 (ЕТК).