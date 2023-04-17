Свердловские агрономы выявили крупный рассадник вредителя – калифорнийского трипса

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Сотрудники Свердловского референтного центра Россельхознадзора выявили на территории региона «рассадник» западного цветочного (калифорнийского) трипса (Frankliniella occidentalis), который является опасным карантинным вредителем защищенного грунта.Калифорнийский трипс был обнаружен в крупной теплице (около 1700 кв. м.), где выращивали рассаду различных овощей и цветов.Информацию о рассаднике трипса ведомство направило в областное Управление Россельхознадзора. Далее сотрудники Россельхознадзора совместно с производителем-растениеводом проведут необходимые фитосанитарные действия, чтобы обеззаразить теплицу и снять риск дальнейшего распространения вредного насекомого.Frankliniella occidentalis – насекомые с длиной около одного миллиметра, с четырьмя крыльями и слегка сплющенным телом. Они имеют ограниченное распространение в России. Были найдены более чем на пятистах видах растений пятидесяти семейств.Кроме того, что данный трипс атакует самые разные растения, он представляет угрозу как носитель опасных заболеваний, в числе которых вирус пятнистого увядания томата.