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Свердловчан ждут дождливые выходные
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
На выходных в Свердловской области и Екатеринбурге ожидаются дожди. Температура воздуха днем будет в районе +15°С.
В субботу, 22 апреля, в регионе облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, на севере с мокрым снегом, днем небольшой, местами умеренный дождь. Ночью -2…+3°С, при прояснении до -6°С. Днем +11…+16°С. Ветер южный, юго-западный со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ночью +1…+3°С, днем +11…+13°С. Ветер южный, юго-западный со скоростью 4-9 м/сек.
В воскресенье, 23 апреля, в регионе облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ночью 0…+5°С, на севере до -5°С. Днем +12…+17°С. Ветер северо-западный, западный со скоростью 3-8 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью +3…+5°С, днем +15…+17°С. Ветер северо-западный, западный со скоростью 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 22 апреля, в регионе облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, на севере с мокрым снегом, днем небольшой, местами умеренный дождь. Ночью -2…+3°С, при прояснении до -6°С. Днем +11…+16°С. Ветер южный, юго-западный со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ночью +1…+3°С, днем +11…+13°С. Ветер южный, юго-западный со скоростью 4-9 м/сек.
В воскресенье, 23 апреля, в регионе облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ночью 0…+5°С, на севере до -5°С. Днем +12…+17°С. Ветер северо-западный, западный со скоростью 3-8 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью +3…+5°С, днем +15…+17°С. Ветер северо-западный, западный со скоростью 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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