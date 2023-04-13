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В Свердловской области потеплеет до +17°С
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Во второй половине недели в Свердловской области и Екатеринбурге ожидается долгожданное потепление. Температура воздуха днем поднимется до +15…+17°С. Вместе с теплом придут и дожди.
Сегодня, 20 апреля, на севере области переменная облачность, преимущественно без осадков, на юге облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь. Днем +9…+14°С. Ветер юго-западный, западный со скоростью 2-7 м/сек, порывы до 12 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Днем +11…+13°С. Ветер юго-западный, западный со скоростью 2-7 м/сек.
В пятницу, 21 апреля, в Свердловской области ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днем облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ночью -4…+1°С, днем на севере +8…+13°С, днем на юге +12…+17°С. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-западный со скоростью 4-9 м/сек.
В уральской столице ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью около 0°С, днем +13…+15°С. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-западный со скоростью 4-9 м/сек.
В субботу, 22 апреля, в регионе облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ночью на севере -3…+2°С, на юге 0…+5°С. Днем +8…+13°С. Ветер южный со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь. Ночью +3…+5°С, днем +10…+12°С. Ветер южный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 20 апреля, на севере области переменная облачность, преимущественно без осадков, на юге облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь. Днем +9…+14°С. Ветер юго-западный, западный со скоростью 2-7 м/сек, порывы до 12 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Днем +11…+13°С. Ветер юго-западный, западный со скоростью 2-7 м/сек.
В пятницу, 21 апреля, в Свердловской области ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днем облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ночью -4…+1°С, днем на севере +8…+13°С, днем на юге +12…+17°С. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-западный со скоростью 4-9 м/сек.
В уральской столице ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью около 0°С, днем +13…+15°С. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-западный со скоростью 4-9 м/сек.
В субботу, 22 апреля, в регионе облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ночью на севере -3…+2°С, на юге 0…+5°С. Днем +8…+13°С. Ветер южный со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь. Ночью +3…+5°С, днем +10…+12°С. Ветер южный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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