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В Свердловской области потеплеет до +17°С

09.22 Четверг, 20 апреля 2023
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Во второй половине недели в Свердловской области и Екатеринбурге ожидается долгожданное потепление. Температура воздуха днем поднимется до +15…+17°С. Вместе с теплом придут и дожди.

Сегодня, 20 апреля, на севере области переменная облачность, преимущественно без осадков, на юге облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь. Днем +9…+14°С. Ветер юго-западный, западный со скоростью 2-7 м/сек, порывы до 12 м/сек.

В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Днем +11…+13°С. Ветер юго-западный, западный со скоростью 2-7 м/сек.

В пятницу, 21 апреля, в Свердловской области ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днем облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ночью -4…+1°С, днем на севере +8…+13°С, днем на юге +12…+17°С. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-западный со скоростью 4-9 м/сек.

В уральской столице ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью около 0°С, днем +13…+15°С. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-западный со скоростью 4-9 м/сек.

В субботу, 22 апреля, в регионе облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ночью на севере -3…+2°С, на юге 0…+5°С. Днем +8…+13°С. Ветер южный со скоростью 4-9 м/сек.

В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь. Ночью +3…+5°С, днем +10…+12°С. Ветер южный со скоростью 4-9 м/сек.

Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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22:59 «Урал» и ЦСКА сыграли вничью в первом матче финала «Пути РПЛ» Кубка России по футболу
20:52 Накануне в ДТП на улице Нижнего Тагила пострадала 6-летняя пассажирка
20:35 Мошенники «развели» пенсионерку из Каменска-Уральского на 190 тысяч рублей
19:57 Студентам и старшеклассникам Берёзовского показали битые машины
19:21 Нижнетагильский «снаряд» оказался безопасным
18:56 По центру Екатеринбурга торжественно пронесут красное бревно
18:11 Погорельцы из Тавды обратились за помощью к согражданам
17:22 В Ревде закрылось почтовое отделение на улице Энгельса
16:56 В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело после смерти 37-летней журналистки «Машиностроителя»
16:35 Екатеринбургский суд отправил Ярослава Ширшикова в СИЗО до 17 июня
16:25 Для екатеринбуржцев в Родительский день запустят дополнительные автобусы
16:00 Свердловским фармкомпаниям обещают гарантированный сбыт продукции за инвестиции
15:27 Мэрия намерена сдать в аренду парковку у «Екатеринбург Арены»
14:50 Пожар площадью 680 квадратных метров вспыхнул в селе Щелкун Сысертского округа
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