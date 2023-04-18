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Нижнетагильский «снаряд» оказался безопасным
Общество
Стоп-кадр видео ИА «Между строк» / mstrok.ru
Найденный вчера, 17-го апреля, в Нижнем Тагиле предмет, подозрительно похожий на артиллерийский снаряд, действительно оказался снарядом. Но обезвреживать его не пришлось.
Прибывшие на улицу Константина Пылаева полицейские осмотрели находку, сделанную экскаваторщиком во время рытья траншеи. Они подтвердили, что это боевой 122-миллиметровый снаряд, но успокоили, что взорваться он не мог и для жителей опасности не представлял.
А вот выяснить, как снаряд оказался в нижнетагильской земле, пока не удалось. Наши коллеги из нижнетагильского издания «Между строк» обратились в поисках ответов к местным краеведам. Те предположили, что находка с большой степенью вероятности была снарядом от французской 122-миллиметровой гаубицы Schneider. Такие орудия использовались ещё в Первую мировую войну, а по её окончанию применялись в Гражданской войне, вспыхнувшей в пост-революционной России. Таким образом, снаряд, вполне возможно, лежал в земле ещё с тех времён, когда на Урале проходили бои между Красной армией и частями чехословацкого корпуса армии Колчака.
Прибывшие на улицу Константина Пылаева полицейские осмотрели находку, сделанную экскаваторщиком во время рытья траншеи. Они подтвердили, что это боевой 122-миллиметровый снаряд, но успокоили, что взорваться он не мог и для жителей опасности не представлял.
А вот выяснить, как снаряд оказался в нижнетагильской земле, пока не удалось. Наши коллеги из нижнетагильского издания «Между строк» обратились в поисках ответов к местным краеведам. Те предположили, что находка с большой степенью вероятности была снарядом от французской 122-миллиметровой гаубицы Schneider. Такие орудия использовались ещё в Первую мировую войну, а по её окончанию применялись в Гражданской войне, вспыхнувшей в пост-революционной России. Таким образом, снаряд, вполне возможно, лежал в земле ещё с тех времён, когда на Урале проходили бои между Красной армией и частями чехословацкого корпуса армии Колчака.
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