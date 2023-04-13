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Старый артиллерийский снаряд нашли на одной из улиц Нижнего Тагила

20.01 Вторник, 18 апреля 2023
Происшествия
Стоп-кадр видео ИА «Между строк» / mstrok.ru
В Нижнем Тагиле обнаружили артиллерийский снаряд. Ну, или некий предмет, чрезвычайно на него похожий.

Необычную находку сделал экскаваторщик. Он копал траншею под газопровод на улице Константина Пылаева, когда ковш наткнулся на нечто твёрдое и позвякивающее металлом. И хоть предмет был покрыт толстым слоем налипшей земли, его форма, размеры и вес вызывали одну ассоциацию — снаряд от артиллерийского орудия.

Подобные находки не редкость даже теперь, спустя почти 80 лет с окончания Великой отечественной войны, на территориях западнее Москвы. Но для тылового Урала найти подобный «клад» — из ряда вон. Неудивительно поэтому, что напуганный экскаваторщик немедленно вызвал полицию. Как сообщает нижнетагильское информационное издание «Между строк», снаряд обследуют специалисты.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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19:06 Избившего до смерти свою супругу тавдинца отправят в колонию
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15:23 Екатеринбуржца будут судить за покушение на убийство покупателя круглосуточного магазина
14:43 Горячую линию по вопросам насилия в спецшколе №124 запустили в Екатеринбурге
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