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ГИБДД выпустила предупреждение для свердловских водителей из-за снега
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В некоторых районах Свердловской области сегодня выпал снег. Госавтоинспекция предупреждает водителей и пешеходов об ухудшении погодных условий.
Синоптики прогнозируют выпадение смешанных осадков и понижение температуры ночью до -10°С. На дорогах возможно образование гололедицы и снежного наката.
Автоинспекторы призывают водителей отказаться от опасных маневров, выбирать пониженный скоростной режим, быть бдительными и соблюдать ПДД. Водителям, которые уже сменили на машине зимние шины на летние, и автомобилистам с малым опытом вождения рекомендуют отказаться от поездок на личном транспорте.
Пешеходам советуют перед переходом проезжей части убедиться в полной остановке автомобилей, так как их тормозной путь на заснеженной асфальтовой дороге значительно увеличивается.
Синоптики прогнозируют выпадение смешанных осадков и понижение температуры ночью до -10°С. На дорогах возможно образование гололедицы и снежного наката.
Автоинспекторы призывают водителей отказаться от опасных маневров, выбирать пониженный скоростной режим, быть бдительными и соблюдать ПДД. Водителям, которые уже сменили на машине зимние шины на летние, и автомобилистам с малым опытом вождения рекомендуют отказаться от поездок на личном транспорте.
Пешеходам советуют перед переходом проезжей части убедиться в полной остановке автомобилей, так как их тормозной путь на заснеженной асфальтовой дороге значительно увеличивается.
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