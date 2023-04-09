ГИБДД выпустила предупреждение для свердловских водителей из-за снега

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В некоторых районах Свердловской области сегодня выпал снег. Госавтоинспекция предупреждает водителей и пешеходов об ухудшении погодных условий.Синоптики прогнозируют выпадение смешанных осадков и понижение температуры ночью до -10°С. На дорогах возможно образование гололедицы и снежного наката.Автоинспекторы призывают водителей отказаться от опасных маневров, выбирать пониженный скоростной режим, быть бдительными и соблюдать ПДД. Водителям, которые уже сменили на машине зимние шины на летние, и автомобилистам с малым опытом вождения рекомендуют отказаться от поездок на личном транспорте.Пешеходам советуют перед переходом проезжей части убедиться в полной остановке автомобилей, так как их тормозной путь на заснеженной асфальтовой дороге значительно увеличивается.