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К выходным в Свердловской области похолодает
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Во второй половине недели в Свердловской области и Екатеринбурге похолодает. Еще сегодня воздух днем прогреется до +15°С, а в пятницу и субботу температура будет в районе +3°С.
Сегодня, 13 апреля, в регионе облачно с прояснениями, на юге дождь, мокрый снег, на севере снег и мокрый снег. На севере местами на дорогах гололедица. Днем +10…+15°С, на севере +2…+7°С, на крайнем севере до -5°С. Ветер восточный, северо-восточный со скоростью 5-10 м/сек, порывы 15-20 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью +1…+3°С, днем +12…+14°С. Ветер северо-восточный со скоростью 5-10 м/сек, порывы до 15 м/сек.
В пятницу, 14 апреля, в области ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -6…-11°С, на севере до -16°С. Днем -2…+3°С. Ветер северный, северо-восточный со скоростью 5-10 м/сек, порывы 15-17 м/сек.
В уральской столице ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -6…-8°С, днем 0…+2°С. Ветер северный, северо-восточный со скоростью 5-10 м/сек.
В субботу, 15 апреля, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -7…-12°С, днем +2…+7°С. Ветер северо-восточный со скоростью 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -7…-9°С, днем +4…+6°С. Ветер северо-восточный со скоростью 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 13 апреля, в регионе облачно с прояснениями, на юге дождь, мокрый снег, на севере снег и мокрый снег. На севере местами на дорогах гололедица. Днем +10…+15°С, на севере +2…+7°С, на крайнем севере до -5°С. Ветер восточный, северо-восточный со скоростью 5-10 м/сек, порывы 15-20 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью +1…+3°С, днем +12…+14°С. Ветер северо-восточный со скоростью 5-10 м/сек, порывы до 15 м/сек.
В пятницу, 14 апреля, в области ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -6…-11°С, на севере до -16°С. Днем -2…+3°С. Ветер северный, северо-восточный со скоростью 5-10 м/сек, порывы 15-17 м/сек.
В уральской столице ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -6…-8°С, днем 0…+2°С. Ветер северный, северо-восточный со скоростью 5-10 м/сек.
В субботу, 15 апреля, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -7…-12°С, днем +2…+7°С. Ветер северо-восточный со скоростью 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -7…-9°С, днем +4…+6°С. Ветер северо-восточный со скоростью 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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