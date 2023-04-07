В юбилейный год в Екатеринбурге должны приступить к реставрации многих ОКН

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В 2023-м году, под десяток старинных и знаковых строений Екатеринбурга могут оказаться отреставрированными. По крайней мере, соответствующие обещания и заверения звучат из разных источников.Достоверно известно, что отреставрировать пытаются уже не первый год Белую башню на Уралмаше. У бывшего водонапорного сооружения хорошие друзья — общественная организация «Группа архитектурных инициатив, событий и коммуникаций», более известная как арх-группа «Podelniki». Входящие в группу люди устраивают субботники внутри и возле Белой башни, трансформируют её в культурное пространство и продвигают идею реставрации. И идея эта совсем близка к воплощению. В 2020-м году Фонд Гетти выделил крупный грант на подготовку проекта реставрации. Сейчас проект находится уже на стадии согласований и экспертиз, пройти которые все до конца инициаторы надеются к концу лета.Отреставрировать должны и здание бывшего кинотеатра «Колизей», которое недавно стало пристанищем театра «Провинциальные танцы». Правда, к юбилею города это сделать не успеют: к концу года будет готова только вся необходимая документация. Известно, что реставрационные работы заденут фасад «Колизея», его окна и двери.Ещё одно здание в очереди на реставрацию — особняк статского советника Миллера на улице Шейнкмана. Над ним поработать предстоит усерднее, чем над «Колизеем», ведь в планах ремонт фасада и кровли, замена коммунальных сетей. Особняку уже без малого две сотни лет, сейчас оно находится во владении духовного управления мусульман Свердловской области.Кроме того, ранее заявлялось ещё о ряде старинных екатеринбургских домиков, которые должны отреставрировать в ближайшее время. Среди них Дом Метенкова на улице Карла Либкнехта, усадьба Злоказова на Пролетарской, дом Мамина-Сибиряка на Толмачёва, усадьба Антипина на улице Октябрьской Революции и другие.