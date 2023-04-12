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Силовики займутся поиском создателей видео о якобы упавшем метеорите в уральском городе
Общество
Фото: скриншот видео E1.RU
История с фейковым падением метеорита в Богдановиче не закончилась – мэр города Олег Нейфельд заявил, что силовики будут искать тех, кто распространил фейк.
«Богданович прозвучал на всю страну с видео про неопознанный объект в небе. Что могу сказать? Будем искать метеорит 😅 Может, так привлечем внимание туристов к нашему замечательному городу… А если серьезно, как только появилась информация, все службы были оперативно задействованы - всё спокойно. Как кто-то догадался запустить такой фейк еще предстоит узнать», — написал градоначальник в соцсетях.
На своей странице во Вконтакте Нейфельд выложил (https://vk.com/wall769780190_604) видео-таймлапс с уличных камер – в доказательство того, что в небе над Богдановичем в то время ничего не происходило.
Информацию о падении неопознанного объекта всерьёз восприняли не только СМИ – по некоторым данным, на место предполагаемого падения ночью выезжали полиция и ФСБ.
«Богданович прозвучал на всю страну с видео про неопознанный объект в небе. Что могу сказать? Будем искать метеорит 😅 Может, так привлечем внимание туристов к нашему замечательному городу… А если серьезно, как только появилась информация, все службы были оперативно задействованы - всё спокойно. Как кто-то догадался запустить такой фейк еще предстоит узнать», — написал градоначальник в соцсетях.
На своей странице во Вконтакте Нейфельд выложил (https://vk.com/wall769780190_604) видео-таймлапс с уличных камер – в доказательство того, что в небе над Богдановичем в то время ничего не происходило.
Информацию о падении неопознанного объекта всерьёз восприняли не только СМИ – по некоторым данным, на место предполагаемого падения ночью выезжали полиция и ФСБ.
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