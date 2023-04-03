В Свердловской области ко Дню космонавтики инсценировали падение метеорита

«Ролики с реакцией жителей прислали в предложки редакций SMM-специалисты, местные молодые актеры, операторы и их знакомые. Например, в одном из видео с "реакцией" фигурирует 21-летний актер Никита С. – его пытались опубликовать в “Осторожно, новости” через предложку. Позже девушка молодого человека выложила в соцсетях пост с подписью “создаю инфоповоды из пустоты” (и удалила его после нашего вопроса, а позже снесла весь свой тг-канал) — пишет телеграм-канал «Осторожно, Новости».

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня ночью в районе Богдановича упал неопознанный объект. Падение зафиксировали сразу несколько видеокамер. Однако оказалось, что всё это было лишь инсценировкой ко Дню космонавтики.По социальным сетям и СМИ в ночь на 12 апреля разлетелись видеозаписи с падением неопознанного объекта в Свердловской области. На одной из них девушка снимала салют на площади перед ДК Богдановича, как внезапно в кадре появился объект, похожий на метеорит. Экстренные службы не давали никаких комментариев по этому поводу.Журналисты «Осторожно, Новости» выяснили, что история с падением «метеорита» оказалась фейком. Актеры в ходе спланированной заранее «вирусной» кампании сняли несколько видео и организовали масштабную рассылку их по СМИ.Масштабная кампания связана с отмечающимся сегодня Днем космонавтики. В этот день, 12 апреля 1961 года, советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома «Байконур» и совершил орбитальный облет планеты Земля. Это был первый полет человека в космос.