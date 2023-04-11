В Екатеринбурге ребенок заболел корью

– отметили в ведомстве.

«Специалистами Роспотребнадзора совместно с медработниками незамедлительно развёрнут весь комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий по месту жительства и в школе, где учится один из заболевших: проводится осмотр контактных, а также вакцинация непривитых или неполностью привитых»,