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В Екатеринбурге ребенок заболел корью
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге выявили новый случай заболевания корью. Еще один случай кори ранее зафиксировали в Берёзовском.
В свердловском управлении Роспотребнадзора рассказали, что оба заболевших ребенка не были привиты от кори. Один из них до болезни ездил в другой регион. Сейчас заболевших госпитализированы.
На данный момент, в регионе зарегистрировано восемь лабораторно подтвержденных случаев кори и 27 случаев подозрений на заболевание.
В свердловском управлении Роспотребнадзора рассказали, что оба заболевших ребенка не были привиты от кори. Один из них до болезни ездил в другой регион. Сейчас заболевших госпитализированы.
«Специалистами Роспотребнадзора совместно с медработниками незамедлительно развёрнут весь комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий по месту жительства и в школе, где учится один из заболевших: проводится осмотр контактных, а также вакцинация непривитых или неполностью привитых»,
– отметили в ведомстве.
На данный момент, в регионе зарегистрировано восемь лабораторно подтвержденных случаев кори и 27 случаев подозрений на заболевание.
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