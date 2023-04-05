В Берёзовском у ребенка обнаружили корь





– отметил Писцов. «В связи с данной ситуацией проводится очень большая профилактическая работа, потому что корь является высокозаразным заболеванием»,





– добавил глава Берёзовского. «Во избежание случаев массового заражения, групповой, вспышечной заболеваемости, данных людей необходимо сразу же, в течение 72 часов, прививать от болезни. До 1 мая педагоги и ученики школы, а также жители дома будут находиться под наблюдением»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Берёзовском восьмилетний ребенок заболел корью. Об этом сообщил глава городского округа Евгений Писцов.Как написал мэр в своем телеграм-канале, заболевший ребенок не был привит от кори. Ранее его мать подписала отказ от всех прививок.По словам Писцова, сейчас собираются данные по всей школе, где обучается заболевший ребенок – о непривитых детях, педагогах и тех, у кого нарушена схема вакцинации против кори.Также идет сбор данных о жителях дома, где проживает семья. В 18.00 планируется провести в доме поквартирную перепись населения с уточнением данных прививочного анамнеза. Во дворе жилого дома будет размещена машина для проведения экстренной вакцинации от кори.