Возрастное ограничение 18+
В екатеринбургский зооприют везут травмированных кошек со всей области
Общество
Фото Антона Каптелова
С приходом на Урал теплой погоды увеличилось количество травмированных животных, в первую очередь — кошек. Об этом сообщают в екатеринбургском зооприюте «Клякса».
Покалеченных и больных животных везут в «Кляксу» со всей Свердловской области. Один из новичков приехал из Заречного. Этому котику дали кличку Захар и приступили к лечению. А оно предстоит непростое — у Захара паралич задних лап, обнаружена жидкость в брюшной полости. Кроме того, кот болеет инфекционным перитонитом (или попросту ФИПом), который лечению поддаётся с большим трудом. По предварительным оценкам общий курс, который требуется Захарке, обойдётся в 70 000 рублей.
Считанными днями ранее в «Кляксу» попал ещё один кот из Заречного. За недружелюбный, ершистый характер его прозвали Бандитом. Но каким бы крутым ни был норов у Бандита, лечить надо! И есть от чего. Мало того, что у кота обнаружен всё тот же ФИП, ему необходима пластическая операция: у Бандита на шее зияет огромная открытая рана. Сама она не зарастёт, требуется пересаживать кожу. Но сделают это только после того, как общее состояние животного удастся стабилизировать.
Ещё ранее, в начале апреля, в «Кляксу» привезли кота с серьёзнейшими травмами. Одна из них лишила кота глаза, из-за чего к нему прилипла кличка Михаил Кутузов (юмор, пусть и чёрный, помогает содержателям приюта переносить сильный стресс, связанный со страданиями, которые они видят постоянно). А через день, ещё более тяжёлый котик приехал с окровавленной мордой. В какую передрягу он попал? Какие приключения закончились для него столь плачевно?
«Покалеченные едут ежедневно и пачками. Очень все тяжёлые, все нуждаются в реанимации. Нам нужна помощь в оплате клиник для наших подопечных, которых принимают несмотря на наши огромные долги», — пишут в телеграм-канале «Кляксы».
Перевести деньги для оказания помощи приюту можно через карту Сбербанка, привязанную к номеру телефона 89126025666.
Покалеченных и больных животных везут в «Кляксу» со всей Свердловской области. Один из новичков приехал из Заречного. Этому котику дали кличку Захар и приступили к лечению. А оно предстоит непростое — у Захара паралич задних лап, обнаружена жидкость в брюшной полости. Кроме того, кот болеет инфекционным перитонитом (или попросту ФИПом), который лечению поддаётся с большим трудом. По предварительным оценкам общий курс, который требуется Захарке, обойдётся в 70 000 рублей.
Считанными днями ранее в «Кляксу» попал ещё один кот из Заречного. За недружелюбный, ершистый характер его прозвали Бандитом. Но каким бы крутым ни был норов у Бандита, лечить надо! И есть от чего. Мало того, что у кота обнаружен всё тот же ФИП, ему необходима пластическая операция: у Бандита на шее зияет огромная открытая рана. Сама она не зарастёт, требуется пересаживать кожу. Но сделают это только после того, как общее состояние животного удастся стабилизировать.
Ещё ранее, в начале апреля, в «Кляксу» привезли кота с серьёзнейшими травмами. Одна из них лишила кота глаза, из-за чего к нему прилипла кличка Михаил Кутузов (юмор, пусть и чёрный, помогает содержателям приюта переносить сильный стресс, связанный со страданиями, которые они видят постоянно). А через день, ещё более тяжёлый котик приехал с окровавленной мордой. В какую передрягу он попал? Какие приключения закончились для него столь плачевно?
«Покалеченные едут ежедневно и пачками. Очень все тяжёлые, все нуждаются в реанимации. Нам нужна помощь в оплате клиник для наших подопечных, которых принимают несмотря на наши огромные долги», — пишут в телеграм-канале «Кляксы».
Перевести деньги для оказания помощи приюту можно через карту Сбербанка, привязанную к номеру телефона 89126025666.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».