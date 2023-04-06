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В Нижнем Тагиле объявили особый противопожарный режим
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На территории Нижнего Тагила с 7 апреля начинает действовать особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности главы города Вячеслав Горячкин.
В этот период на территории города запрещено:
– использовать открытый огонь (в том числе в бочках и мангалах);
– сжигать траву и мусор;
– проводить пожароопасные работы.
Напомним, что на территории всего региона особый пожароопасный режим начнет действовать с 15 апреля.
«Установить особый противопожарный режим на территории муниципального образования город Нижний Тагил с 7 апреля 2023 года до особого распоряжения»,
– говорится в постановлении.
В этот период на территории города запрещено:
– использовать открытый огонь (в том числе в бочках и мангалах);
– сжигать траву и мусор;
– проводить пожароопасные работы.
Напомним, что на территории всего региона особый пожароопасный режим начнет действовать с 15 апреля.
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