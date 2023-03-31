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С 15 апреля в Свердловской области начинает действовать противопожарный режим
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На территории Свердловской области с 15 апреля начинает действовать особый противопожарный режим. Его введение утвердил губернатор Евгений Куйвашев сегодня на заседании регионального правительства.
С этого дня запрещается:
– использование открытого огня, разведение костров;
– сжигание мусора и сухой травы;
– проведение любых пожароопасных работ;
– организация стоянок и ночлега туристических групп вне специально отведённых мест.
В том числе под запрет попадает использование мангалов даже на территории дачных или садовых участков. Допускается использование только стационарных мангалов или печей, сконструированных с соблюдением требований пожарной безопасности.
С этого дня запрещается:
– использование открытого огня, разведение костров;
– сжигание мусора и сухой травы;
– проведение любых пожароопасных работ;
– организация стоянок и ночлега туристических групп вне специально отведённых мест.
В том числе под запрет попадает использование мангалов даже на территории дачных или садовых участков. Допускается использование только стационарных мангалов или печей, сконструированных с соблюдением требований пожарной безопасности.
«Важно, что капитальная печь должна быть удалена от здания не менее чем на пять метров, а в радиусе двух метров от нее не должны находиться горючие материалы, в том числе трава и кустарники»,
– подчеркнули в ДИПе.
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