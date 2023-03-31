С 15 апреля в Свердловской области начинает действовать противопожарный режим





– подчеркнули в ДИПе. «Важно, что капитальная печь должна быть удалена от здания не менее чем на пять метров, а в радиусе двух метров от нее не должны находиться горючие материалы, в том числе трава и кустарники»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

На территории Свердловской области с 15 апреля начинает действовать особый противопожарный режим. Его введение утвердил губернатор Евгений Куйвашев сегодня на заседании регионального правительства.С этого дня запрещается:В том числе под запрет попадает использование мангалов даже на территории дачных или садовых участков. Допускается использование только стационарных мангалов или печей, сконструированных с соблюдением требований пожарной безопасности.