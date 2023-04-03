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Прокуратура Екатеринбурга принимает вопросы по зачислению детей в первые классы

10.29 Четверг, 6 апреля 2023
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В прокуратуре Екатеринбурга напомнили о горячей линии для вопросов по зачислению детей в первые классы на 2023 – 2024 ученый год. Звонки обещают принимать ежедневно.

«Вопросы соблюдения прав несовершеннолетних при подаче документов для зачисления в первые классы школ находятся на контроле прокуратуры Екатеринбурга»,

– сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.


Можно позвонить с 09.00 до 13.00 или с 14.00 до 17.00 в любой день недели по телефону № 229-59-24 либо прийти лично по адресу: Екатеринбург, улица Розы Люксембург, дом 54.

Подчеркивается, что при обращении на телефон горячей линии необходимо указывать сведения о родителях либо о ребенке, образовательной организации, а также о способе подачи заявки и документов.

Напомним, что ранее екатеринбуржцы столкнулись с массовыми отказами на запись детей в школу.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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18:28 Сад Казанцева идёт в библиотеку
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