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Прокуратура Екатеринбурга принимает вопросы по зачислению детей в первые классы
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В прокуратуре Екатеринбурга напомнили о горячей линии для вопросов по зачислению детей в первые классы на 2023 – 2024 ученый год. Звонки обещают принимать ежедневно.
Можно позвонить с 09.00 до 13.00 или с 14.00 до 17.00 в любой день недели по телефону № 229-59-24 либо прийти лично по адресу: Екатеринбург, улица Розы Люксембург, дом 54.
Подчеркивается, что при обращении на телефон горячей линии необходимо указывать сведения о родителях либо о ребенке, образовательной организации, а также о способе подачи заявки и документов.
Напомним, что ранее екатеринбуржцы столкнулись с массовыми отказами на запись детей в школу.
«Вопросы соблюдения прав несовершеннолетних при подаче документов для зачисления в первые классы школ находятся на контроле прокуратуры Екатеринбурга»,
– сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Можно позвонить с 09.00 до 13.00 или с 14.00 до 17.00 в любой день недели по телефону № 229-59-24 либо прийти лично по адресу: Екатеринбург, улица Розы Люксембург, дом 54.
Подчеркивается, что при обращении на телефон горячей линии необходимо указывать сведения о родителях либо о ребенке, образовательной организации, а также о способе подачи заявки и документов.
Напомним, что ранее екатеринбуржцы столкнулись с массовыми отказами на запись детей в школу.
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