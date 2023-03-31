В столице Урала массово приходят отказы на запись в первые классы





– гласит текст уведомления. «Указанный адрес ребенка не находится в адресной привязке выбранной школы»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 1 апреля, в Екатеринбурге и других городах Свердловской области началась запись детей в первые классы, однако некоторые из родителей уже успели получить отказы.Как сообщает портал Е1, формулировка у всех отказов одна и та же.В основном такие отказы приходят жителям новостроек. При этом люди уверены, что они подали документы правильно, так как узнавали адреса своих школ заранее.