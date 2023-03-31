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В столице Урала массово приходят отказы на запись в первые классы
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Сегодня, 1 апреля, в Екатеринбурге и других городах Свердловской области началась запись детей в первые классы, однако некоторые из родителей уже успели получить отказы.
Как сообщает портал Е1, формулировка у всех отказов одна и та же.
В основном такие отказы приходят жителям новостроек. При этом люди уверены, что они подали документы правильно, так как узнавали адреса своих школ заранее.
Как сообщает портал Е1, формулировка у всех отказов одна и та же.
«Указанный адрес ребенка не находится в адресной привязке выбранной школы»,
– гласит текст уведомления.
В основном такие отказы приходят жителям новостроек. При этом люди уверены, что они подали документы правильно, так как узнавали адреса своих школ заранее.
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