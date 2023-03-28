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Сад Казанцева идёт в библиотеку

18.28 Среда, 5 апреля 2023
Общество
Стоп-кадр видео Свердловского областного краеведческого музей / uole-museum.ru
Свердловская областная библиотека имени В. Белинского не перестаёт радовать екатеринбуржцев интересными мероприятиями. На сей раз сюда приглашают послушать рассказ об одном из самым уютных уголков Екатеринбурга.

Чудом сохранившийся в центре уральской столицы плодовый сад Дмитрий Казанцева цветёт вот уже больше ста лет. Первые деревца хозяин домика-усадьбы посадил в своём дворе в 1913-м году. А ближе к 30-м годам Казанцев увлёкся селекционированием и провёл ряд успешных экспериментов по выращиванию различных плодовых растений в уральских, не самых «нежных» климатических условиях. В 1994-м году сад получил статус музея — Музея истории плодового садоводства Среднего Урала.

Подробнее об истории сада, о его основателе и о растениях, которые там произрастают расскажет заведующий Музея истории садового плодоводства Геннадий Короленко. Поведает он и о том, с какими трудностями сталкивался Казанцев, выращивая плодоносящие растения, а также о том, как выживает сад сейчас, когда город вокруг него стремительно растёт ввысь бетоном и агрессивно напирает на клочок природы со всех сторон.

Встреча с Геннадием Короленко в «Белинке» пройдёт в субботу, 8-го апреля. Начало в 12:00.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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