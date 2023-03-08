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Хранитель сада-музея Казанцева в Екатеринбурге получил престижную премию
Общество
Стоп-кадр видео Свердловского областного краеведческого музей / uole-museum.ru
Геннадий Короленко, хранитель екатеринбургского сада-музея Казанцева был награждён Международной общественной премией имени Алексея Комеча. Тем самым были отмечены его заслуги в сохранении первого на Среднем Урале селекционного плодового сада и многолетнее участие в градозащитных инициативах.
Плодовый сад, расположенный в центре Екатеринбурга, на улице Октябрьской революции, был основан садоводом-экспериментатором Дмитрием Казанцевым. Первые ростки сада появились более сотни лет назад, в 1914-м году. Его владелец — бухгалтер по профессии — всю жизнь интересовался садоводством и в историю Екатеринбурга вписал своё имя именно этим занятием, которое для него было больше, чем просто хобби. Он первым на Урале начал выращивать морозостойкие сорта слив и груш. Славится до сих пор сад его имени и вкуснейшими яблоками. В 1939-м году за свои успехи в садоводстве Казанцев получил премию ВДНХ. Сейчас его двухэтажный деревянный особняк и прилегающий сад носят музейный статус.
С каждым годом сад-музей сохранять для потомков становится всё сложнее. Высотные дома придвигаются ближе, накрывая деревья губительной тенью, отрезающей от необходимого солнца. Смотритель музея Геннадий Короленко вместе с другими градозащитниками Екатеринбурга пытается отстоять сад, поддерживать в нём жизнь даже в таких неблагоприятных условиях, за что и был отмечен премией имени Алексея Комеча.
Международная премия имени Алексея Комеча был учреждена Государственным институтом искусствознания, Всероссийской государственной библиотекой иностранной литературы, издательством «Северный паломник», Московским архитектурным институтом, Институтом стран Азии и Африки МГУ. Название премии дала фамилия известного искусствоведа, архитектурного критика и преподавателя Алексея Комеча, умершего в 2007-м году. Церемония вручения премии в этом году пройдёт 20-го апреля в Государственном институте искусствознания.
Плодовый сад, расположенный в центре Екатеринбурга, на улице Октябрьской революции, был основан садоводом-экспериментатором Дмитрием Казанцевым. Первые ростки сада появились более сотни лет назад, в 1914-м году. Его владелец — бухгалтер по профессии — всю жизнь интересовался садоводством и в историю Екатеринбурга вписал своё имя именно этим занятием, которое для него было больше, чем просто хобби. Он первым на Урале начал выращивать морозостойкие сорта слив и груш. Славится до сих пор сад его имени и вкуснейшими яблоками. В 1939-м году за свои успехи в садоводстве Казанцев получил премию ВДНХ. Сейчас его двухэтажный деревянный особняк и прилегающий сад носят музейный статус.
С каждым годом сад-музей сохранять для потомков становится всё сложнее. Высотные дома придвигаются ближе, накрывая деревья губительной тенью, отрезающей от необходимого солнца. Смотритель музея Геннадий Короленко вместе с другими градозащитниками Екатеринбурга пытается отстоять сад, поддерживать в нём жизнь даже в таких неблагоприятных условиях, за что и был отмечен премией имени Алексея Комеча.
Международная премия имени Алексея Комеча был учреждена Государственным институтом искусствознания, Всероссийской государственной библиотекой иностранной литературы, издательством «Северный паломник», Московским архитектурным институтом, Институтом стран Азии и Африки МГУ. Название премии дала фамилия известного искусствоведа, архитектурного критика и преподавателя Алексея Комеча, умершего в 2007-м году. Церемония вручения премии в этом году пройдёт 20-го апреля в Государственном институте искусствознания.
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