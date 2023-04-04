Стая бездомных собак напугала ребенка в Серове

«Вчера утром на Новой Коле свора собак чуть не покусала моего ребенка! Слава Богу, рядом оказалась родственница, отогнала их. Я не знаю, кто там занимается отловом собак – администрация, школа... Но примите меры или вы ждете определённого случая? Сегодня мой ребенок отделался испугом, завтра другой. А послезавтра покусают. Тогда что?!»,



– написала мама, напугавшегося ребенка, в сообществе «Это Серов, детка».

Юлия Медведева © Вечерние ведомости