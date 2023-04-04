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Стая бездомных собак напугала ребенка в Серове
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В поселке Новая Кола в Серове ребенок едва не стал жертвой бродячей собачьей своры. Агрессивно настроенных животных отогнала родственница несовершеннолетнего.
Напомним, что на прошлой неделе в Карпинске стая бродячих покусала двоих детей, в результате чего школьникам потребовалась хирургическая помощь.
«Вчера утром на Новой Коле свора собак чуть не покусала моего ребенка! Слава Богу, рядом оказалась родственница, отогнала их. Я не знаю, кто там занимается отловом собак – администрация, школа... Но примите меры или вы ждете определённого случая? Сегодня мой ребенок отделался испугом, завтра другой. А послезавтра покусают. Тогда что?!»,
– написала мама, напугавшегося ребенка, в сообществе «Это Серов, детка».
– написала мама, напугавшегося ребенка, в сообществе «Это Серов, детка».
Напомним, что на прошлой неделе в Карпинске стая бродячих покусала двоих детей, в результате чего школьникам потребовалась хирургическая помощь.
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В Карпинске двух детей искусала стая бродячих собак
04 апреля 2023
04 апреля 2023