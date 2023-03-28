В Верхней Пышме прошел посвященный памяти Александра Козицына детский хоккейный турнир





– рассказали в пресс-службе УГМК. «Под возгласы болельщиков маленькие спортсмены как молнии бросались в атаку, вырывали бесценные шайбы у соперников и показывали командную игру. Особенно зрелищными и жаркими были финальные матчи. В трудной и бескомпромиссной борьбе Кубок турнира в этом году достался команде "Буран" из Ревды»,

Фото: пресс-служба УГМК

Фото: пресс-служба УГМК

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Верхней Пышме прошел детский хоккейный турнир, посвященный памяти Александра Козицына. Состязание проводилось благотворительным фондом «Дети России» в седьмой раз. В нем приняли участие почти 200 мальчишек 10-11 лет. Турнир длился пять дней.Состязания носят имя Александра Козицына, человека, который много сделал для того, чтобы хоккей развивался, объяснил вице-президент Благотворительного фонда «Дети России», директор АО «СУМЗ» Багир Абдулазизов.За Кубок сражались команды из Верхней Пышмы, Серова, Красноуральска, Сухого Лога, Режа, Ревды, Кировграда (Свердловская область), а также ребята из Гая (Оренбургская область).Посмотреть на игру юных спортсменов приезжал именитый хоккеист Павел Дацюк. Он напомнил мальчишкам, что для того, чтобы попасть в большой спорт, нужно не только хорошо выступать на соревнованиях, но и прилежно тренироваться. После официальной церемонии Дацюк сфотографировался и раздал карточки с автографами всем ребятам.Помимо автографов, участники турнира получили призы и подарки от организаторов. Каждая команда получила сертификат на приобретение спортивного инвентаря. Номинал – в зависимости от занятого места. У победителя это – 100 000 рублей.Итоги Детского хоккейного турнира, посвящённого памяти Александра Козицына:– 8 место ХК «Металлург», Кировград;– 7 место ХК «Олимпик», Сухой Лог;– 6 место ХК «Металлург», Серов;– 5 место ХК «Горняк», Гай, Оренбургская область;– 4 место ХК «Святогор», Красноуральск;– 3 место ХК «Уральские рыси», Реж;– 2 место ХК «Металлург», Верхняя Пышма;– 1 место ХК «Буран», Ревда.