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Штрафом в 50 тысяч наказали екатеринбургский детсад, где воспитанница повисла на шарфе
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге детский сад №180, после инцидента на горке в котором скончалась малолетняя девочка, наказали минимальным штрафом в 50 тысяч рублей.
Об этом пишет «КП-Екатеринбург». По данным издания, после трагедии прокуратура Кировского района возбудила административное дело по статье 5.57 «Нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций», по факту которого суд назначил детсад минимальный штраф за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.
Напомним, что 25 января маленькая воспитанница детского сада при катании на горке зацепилась шарфом за элемент конструкции и получила серьезную травму. Позже она скончалась.
Об этом пишет «КП-Екатеринбург». По данным издания, после трагедии прокуратура Кировского района возбудила административное дело по статье 5.57 «Нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций», по факту которого суд назначил детсад минимальный штраф за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.
Напомним, что 25 января маленькая воспитанница детского сада при катании на горке зацепилась шарфом за элемент конструкции и получила серьезную травму. Позже она скончалась.
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