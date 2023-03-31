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Пропавшего в Нижнем Тагиле 14-летнего подростка нашли
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле 14-летнего подростка, который пропал 29 марта этого года, нашли сотрудники городской полиции. Юношу вернули домой.
Как «Вечерним ведомостям» сообщили в МУ МВД России «Нижнетагильское», его обнаружили рядом со школой по улице Жуковского в микрорайоне Красный Камень в ходе проведения розыскных мероприятий.
Как «Вечерним ведомостям» сообщили в МУ МВД России «Нижнетагильское», его обнаружили рядом со школой по улице Жуковского в микрорайоне Красный Камень в ходе проведения розыскных мероприятий.
«Его передали матери, в дальнейшем с ним будут работать профессиональные психологи»,
– рассказали в пресс-группе.
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