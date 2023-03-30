Возрастное ограничение 18+
В Нижнем Тагиле ищут 14-летнего подростка, пропавшего 29 марта
Общество
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
В Нижнем Тагиле ищут 14-летнего Владимира Киреева. С 29 марта 2023 года местонахождение подростка остается неизвестным.
Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».
Юноша ростом 170 сантиметров, худощавого телосложения, со светло-русыми волосами, зелеными глазами. В день пропажи был одет в черно-серую камуфляжную куртку, серый джемпер, темно-синие джинсы, черные ботинки и синюю шапку. С собой у него был синий рюкзак.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении подростка, просят звонить по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.
Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».
Юноша ростом 170 сантиметров, худощавого телосложения, со светло-русыми волосами, зелеными глазами. В день пропажи был одет в черно-серую камуфляжную куртку, серый джемпер, темно-синие джинсы, черные ботинки и синюю шапку. С собой у него был синий рюкзак.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении подростка, просят звонить по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Каменске-Уральском уже неделю ищут пропавшего мужчину
22 марта 2023
22 марта 2023