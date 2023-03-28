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В Екатеринбурге ищут 84-летнюю пенсионерку, пропавшую 27 марта
Общество
Фото: поисковый отряд «ПРОРЫВ» Свердловская область / vk.com
В Екатеринбурге в Ленинском районе ищут 84-летнюю Нэлли Ягупову. В последний раз она выходила на связь с родными 27 марта 2023 года. Отмечается, что пропавшая нуждается в медицинской помощи.
Об этом сообщает поисковый отряд «Прорыв».
Пожилая женщина ростом 150 сантиметром, худощавого телосложения, с карими глазами и седыми, окрашенными в темный цвет, короткими волосами. На момент пропажи была одета в бежево-бордовый берет, леопардовую шубу и черные ботинки. Из особых примет сутулость при ходьбе.
Розыском пропавшей занимается отдел полиции №7. Всех, кто может что-либо знать о местонахождении женщины, просят звонить по телефону 8 (343) 356-42-05 или 112.
Об этом сообщает поисковый отряд «Прорыв».
Пожилая женщина ростом 150 сантиметром, худощавого телосложения, с карими глазами и седыми, окрашенными в темный цвет, короткими волосами. На момент пропажи была одета в бежево-бордовый берет, леопардовую шубу и черные ботинки. Из особых примет сутулость при ходьбе.
Розыском пропавшей занимается отдел полиции №7. Всех, кто может что-либо знать о местонахождении женщины, просят звонить по телефону 8 (343) 356-42-05 или 112.
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