Мэрия Екатеринбурга созывает садоводов

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Форум садоводов проведут в Екатеринбурге в предпоследний день марта. Мероприятие организует мэрия, в городской ратуше оно и состоится.Форум садоводов в екатеринбургской мэрии начнётся завтра ровно в полдень. Примерно час будет отведено практической части садоводческого слёта — консультациям и общению горожан со специалистами разных ведомств. Затем начнётся теоретическая часть форума. Она будет проходить в формате лектория, в рамках которого выступят эксперты, тем или иным образом связанные с садоводством. Так, сведущие в юридических делах чиновники расскажут о новых законах и поправках в старые, которые затронут садоводческие товарищества и садоводов-любителей.Желающих поучаствовать в Форуме просят захватить с собой паспорт — документ необходимо будет предъявить на входе в здание мэрии.