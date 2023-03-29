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Мэрия Екатеринбурга созывает садоводов
Общество
Фото: Юлия Медведева
Форум садоводов проведут в Екатеринбурге в предпоследний день марта. Мероприятие организует мэрия, в городской ратуше оно и состоится.
Форум садоводов в екатеринбургской мэрии начнётся завтра ровно в полдень. Примерно час будет отведено практической части садоводческого слёта — консультациям и общению горожан со специалистами разных ведомств. Затем начнётся теоретическая часть форума. Она будет проходить в формате лектория, в рамках которого выступят эксперты, тем или иным образом связанные с садоводством. Так, сведущие в юридических делах чиновники расскажут о новых законах и поправках в старые, которые затронут садоводческие товарищества и садоводов-любителей.
Желающих поучаствовать в Форуме просят захватить с собой паспорт — документ необходимо будет предъявить на входе в здание мэрии.
Форум садоводов в екатеринбургской мэрии начнётся завтра ровно в полдень. Примерно час будет отведено практической части садоводческого слёта — консультациям и общению горожан со специалистами разных ведомств. Затем начнётся теоретическая часть форума. Она будет проходить в формате лектория, в рамках которого выступят эксперты, тем или иным образом связанные с садоводством. Так, сведущие в юридических делах чиновники расскажут о новых законах и поправках в старые, которые затронут садоводческие товарищества и садоводов-любителей.
Желающих поучаствовать в Форуме просят захватить с собой паспорт — документ необходимо будет предъявить на входе в здание мэрии.
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