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В Екатеринбурге перекроют улицу Вильгельма де Геннина
Общество
Фото: Вечерние ведомости
С 5 по 30 апреля движение транспорта по улице Вильгельма де Геннина будет закрыто. Это связано со строительством трамвайной линии в Академический район.
Движение транспорта на время перекрытия улицы Вильгельма де Геннина будет направлено по улицам Краснолесья, Мехренцева и Академика Вонсовского.
Горожан просят отнестись с пониманием к проведению работ и связанными с ними неудобствами.
Движение транспорта на время перекрытия улицы Вильгельма де Геннина будет направлено по улицам Краснолесья, Мехренцева и Академика Вонсовского.
Горожан просят отнестись с пониманием к проведению работ и связанными с ними неудобствами.
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