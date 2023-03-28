В Екатеринбурге перекроют улицу Вильгельма де Геннина

Елизавета Колотушкина © Вечерние ведомости

С 5 по 30 апреля движение транспорта по улице Вильгельма де Геннина будет закрыто. Это связано со строительством трамвайной линии в Академический район.Движение транспорта на время перекрытия улицы Вильгельма де Геннина будет направлено по улицам Краснолесья, Мехренцева и Академика Вонсовского.Горожан просят отнестись с пониманием к проведению работ и связанными с ними неудобствами.