В Екатеринбурге медики за 17 минут спасли жизнь беременной женщине

Елизавета Колотушкина © Вечерние ведомости

Врачи Екатеринбургского клинического перинатального центра спасли жизнь беременной женщине и ее ребенку за 17 минут. У пациентки произошла отслойка плаценты. В отделении реанимации экстренно провели кесарево сечение.В департаменте информполитики Свердловской области рассказали, что у 30-летней жительницы Екатеринбурга Ольги Солдатовой на 33-й неделе беременности открылось кровотечение. Бригада скорой помощи доставила ее в акушерский стационар №2 ЕКПЦ на улице Дагестанской.Дежурные медики провели обследование и обнаружили прогрессирующую отслойку плаценты, которая угрожала жизни Ольги и ее ребенка. В отделении реанимации экстренно провели кесарево сечение. С момента поступления пациентки в роддом до появления на свет ее дочки Ани прошло всего 17 минут.Новорожденная первое время провела в реанимации, но врачи успешно стабилизировали ее состояние и провели необходимо лечение. Сейчас и Ольга, и ее новорожденная дочь чувствуют себя хорошо.