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Глава СКР поручил провести проверку по факту вырубки леса на Широкой речке в Екатеринбурге
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту вырубки деревьев в «Круглом лесу» на Широкой речке в Екатеринбурге.
Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову провести процессуальную проверку и представить доклад о первоначальных проверочных мероприятиях и предварительно установленных обстоятельствах, а по итогам – о принятом процессуальном решении. Исполнение поручения и ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
Напомним, что 17 февраля был выдан порубочный билет на 900 кубометров леса на Широкой речке. По словам председателя расположенного рядом с лесом СНТ «40 лет Октября» Сергея Екимова, билет подписан главой города Алексеем Орловым.
После вырубки леса за садовыми участками застройщик из Кирова намерен возвести там около 140 тысяч квадратных метров жилья. В прошлом году «Вечерние ведомости» писали, что это за компания, и как единственный лес в окру́ге оказался размежеван под застройку.
Недавно жители Широкой речки устроили «траурную» акцию по лесу, который собираются вырубить.
«К главе СК России А.И. Бастрыкину в Приемную "ВКонтакте" поступило обращение о сохранении леса в жилом микрорайоне "Широкая речка" города Екатеринбурга. В целях коммерческой застройки жилой недвижимостью там планируется вырубка деревьев, что создает угрозу уничтожения краснокнижных растений, произрастающих на территории природной зоны. Обращения в уполномоченные органы результата не принесли», – сообщается в официальном сообщении ведомства.
Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову провести процессуальную проверку и представить доклад о первоначальных проверочных мероприятиях и предварительно установленных обстоятельствах, а по итогам – о принятом процессуальном решении. Исполнение поручения и ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
Напомним, что 17 февраля был выдан порубочный билет на 900 кубометров леса на Широкой речке. По словам председателя расположенного рядом с лесом СНТ «40 лет Октября» Сергея Екимова, билет подписан главой города Алексеем Орловым.
После вырубки леса за садовыми участками застройщик из Кирова намерен возвести там около 140 тысяч квадратных метров жилья. В прошлом году «Вечерние ведомости» писали, что это за компания, и как единственный лес в окру́ге оказался размежеван под застройку.
Недавно жители Широкой речки устроили «траурную» акцию по лесу, который собираются вырубить.
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