Глава СКР поручил провести проверку по факту вырубки леса на Широкой речке в Екатеринбурге

«К главе СК России А.И. Бастрыкину в Приемную "ВКонтакте" поступило обращение о сохранении леса в жилом микрорайоне "Широкая речка" города Екатеринбурга. В целях коммерческой застройки жилой недвижимостью там планируется вырубка деревьев, что создает угрозу уничтожения краснокнижных растений, произрастающих на территории природной зоны. Обращения в уполномоченные органы результата не принесли», – сообщается в официальном сообщении ведомства.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости