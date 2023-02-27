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Жители Широкой речки устроили «траурную» акцию по лесу, который планируют вырубить
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Жители Екатеринбурга решили привлечь внимание к планируемой вырубке леса на Широкой Речке «поминальной» акцией. Активисты вывесили плакаты «Это были лёгкие города», «Тут был лес», «Я вас любил, лес» и другие, а также воткнули в забор цветы. Первые плакаты появились ранним утром, но их оперативно убирают сотрудники расположенного рядом реабилитационного центра «Урал без наркотиков» (на фотографии забор учреждения – строительный забор застройщик, осваивающий соседнюю площадку, пока не устанавливал).
На вопрос, почему акция носит «траурный» оттенок, один из активистов рассказал «Вечерним ведомостям», что не стоит воспринимать это буквально, приведя в пример известного советского режиссёра Сергея Параджанова, который устроил инсценировку собственных похорон. По его словам, люди и дальше намерены бороться за сохранение леса, часть которого планирует вырубить кировский застройщик «Железно» ради возведения среднеэтажного жилья.
Также активист рассказал veved.ru, что охранники реабилитационного центра признались, что убирают плакаты и цветы после звонков из администрации.
Активисты предлагают сделать из сохранившегося соснового леса городской парк для жителей Широкой Речки.
Плакаты с забора оперативно убрали сотрудники реабилитационного центра. Фото предоставлено жителем Широкой речки
На вопрос, почему акция носит «траурный» оттенок, один из активистов рассказал «Вечерним ведомостям», что не стоит воспринимать это буквально, приведя в пример известного советского режиссёра Сергея Параджанова, который устроил инсценировку собственных похорон. По его словам, люди и дальше намерены бороться за сохранение леса, часть которого планирует вырубить кировский застройщик «Железно» ради возведения среднеэтажного жилья.
Также активист рассказал veved.ru, что охранники реабилитационного центра признались, что убирают плакаты и цветы после звонков из администрации.
Активисты предлагают сделать из сохранившегося соснового леса городской парк для жителей Широкой Речки.
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