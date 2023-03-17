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Директору Музея истории Екатеринбурга отменили штраф по статье о дискредитации ВС РФ
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Свердловский областной суд отменил решение Ленинского районного суда о штрафе директору Музея истории Екатеринбурга Игорю Пушкареву по статье о дискредитации использования российской армии.
Напомним, что 25 января Ленинский районный суд признал Игоря Пушкарева виновным по статье 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация использования российской армии) за пост в соцсети, размещенный 24 февраля 2022 года. Суд назначил директору Музея Екатеринбурга штраф в размере 30 тысяч рублей.
Сегодня, 22 марта, Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию на решение районного суда. В результате решение суда первой инстанции отменено. Производство дела в отношении Игоря Пушкарева прекращено.
Напомним, что 25 января Ленинский районный суд признал Игоря Пушкарева виновным по статье 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация использования российской армии) за пост в соцсети, размещенный 24 февраля 2022 года. Суд назначил директору Музея Екатеринбурга штраф в размере 30 тысяч рублей.
Сегодня, 22 марта, Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию на решение районного суда. В результате решение суда первой инстанции отменено. Производство дела в отношении Игоря Пушкарева прекращено.
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