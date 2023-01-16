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Директора музея истории Екатеринбурга оштрафовали по статье о дискредитации ВС РФ
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Ленинский районный суд оштрафовал директора музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарёва по статье о дискредитации использования российской армии (20.3.3 КоАП) на 30 тысяч рублей.
В Екатеринбурге сегодня продолжился процесс по административному делу на Игоря Пушкарёва. Первое заседание было назначено на 27 декабря, но на него не явились представители полиции. Адвокат Пушкарёва Владислав Идамжапов просил вызвать полицейских, чтобы задать им в суде вопросы по составленному материалу. Судья Владимир Ушаков удовлетворил это ходатайство, отложив суд на 13 января. Однако 13 января ситуация повторилась. Пушкарёв и его адвокат снова попросили вызвать составлявшего протокол сотрудника полиции Сергея Кулешова, судья согласился и отложил заседание до 25 января.
Сегодня представитель полиции вновь не явился в суд. Судья Владимир Ушаков озвучил ответ из УМВД о том, что Сергей Кулешов в УМВД по Екатеринбургу больше не работает. Ходатайство адвоката об отложении заседания для вызова сотрудника центра Нужина, чей рапорт содержится в деле, судья в этот раз отклонил.
Оказалось, что Игоря Пушкарёва судят за пост в соцсети, размещенный 24 февраля 2022 года, где содержался пацифистский лозунг. Суд назначил директору музея истории Екатеринбурга штраф в размере 30 тысяч рублей.
Напомним, что Игоря Пушкарёва также просил уволить с должности директора музея управляющий ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, обратившийся с соответствующим открытым письмом к главе Екатеринбурга Алексею Орлову.
В Екатеринбурге сегодня продолжился процесс по административному делу на Игоря Пушкарёва. Первое заседание было назначено на 27 декабря, но на него не явились представители полиции. Адвокат Пушкарёва Владислав Идамжапов просил вызвать полицейских, чтобы задать им в суде вопросы по составленному материалу. Судья Владимир Ушаков удовлетворил это ходатайство, отложив суд на 13 января. Однако 13 января ситуация повторилась. Пушкарёв и его адвокат снова попросили вызвать составлявшего протокол сотрудника полиции Сергея Кулешова, судья согласился и отложил заседание до 25 января.
Сегодня представитель полиции вновь не явился в суд. Судья Владимир Ушаков озвучил ответ из УМВД о том, что Сергей Кулешов в УМВД по Екатеринбургу больше не работает. Ходатайство адвоката об отложении заседания для вызова сотрудника центра Нужина, чей рапорт содержится в деле, судья в этот раз отклонил.
Оказалось, что Игоря Пушкарёва судят за пост в соцсети, размещенный 24 февраля 2022 года, где содержался пацифистский лозунг. Суд назначил директору музея истории Екатеринбурга штраф в размере 30 тысяч рублей.
Напомним, что Игоря Пушкарёва также просил уволить с должности директора музея управляющий ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, обратившийся с соответствующим открытым письмом к главе Екатеринбурга Алексею Орлову.
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