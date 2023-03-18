Энергетики планируют обратиться в надзорные органы после аварии в Пионерском районе Екатеринбурга

«Несогласованные с энергетиками ремонтные работы кровли на рядом стоящем с подстанцией доме стали причиной обрыва линии связи, падение которой на электроустановки вызвало короткое замыкание и срабатывание защит двух трансформаторов энергообьекта», – рассказали энергетики.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости