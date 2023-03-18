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Энергетики планируют обратиться в надзорные органы после аварии в Пионерском районе Екатеринбурга
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Причиной аварии на подстанции «Кировская», из-за которой жители Пионерского района Екатеринбурга на час остались без света, были несогласованные с энергетиками ремонтные работы. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе компании «Россети Урал».
Там также отметили, что специалисты компании планируют обратиться в надзорные органы в связи с тем, что подобные ситуации участились. Грубые нарушения при проведении несогласованных строительных работ в охранных зонах энергообьекта вызывают у энергетиков серьёзные опасения.
«Несогласованные с энергетиками ремонтные работы кровли на рядом стоящем с подстанцией доме стали причиной обрыва линии связи, падение которой на электроустановки вызвало короткое замыкание и срабатывание защит двух трансформаторов энергообьекта», – рассказали энергетики.
Там также отметили, что специалисты компании планируют обратиться в надзорные органы в связи с тем, что подобные ситуации участились. Грубые нарушения при проведении несогласованных строительных работ в охранных зонах энергообьекта вызывают у энергетиков серьёзные опасения.
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