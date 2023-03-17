В уральской столице в Пионерском произошли перебои со светом

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

У жителей Пионерского микрорайона в Екатеринбурге из-за аварии на «Кировской» подстанции произошли перебои со светом и водой.Об этом сообщает портал «Е1».Как рассказали изданию в компании «Россети Урал», в 13.14 их специалисты заметили технологическое нарушение в работе подстанции «Кировская». Отмечается, что перебои были зафиксированы в квадрате улиц Блюхера – Восточная – Смазчиков – Раевская.Сейчас уже электроснабжение восстановлено.