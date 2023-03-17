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В уральской столице в Пионерском произошли перебои со светом
Происшествия
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
У жителей Пионерского микрорайона в Екатеринбурге из-за аварии на «Кировской» подстанции произошли перебои со светом и водой.
Об этом сообщает портал «Е1».
Как рассказали изданию в компании «Россети Урал», в 13.14 их специалисты заметили технологическое нарушение в работе подстанции «Кировская». Отмечается, что перебои были зафиксированы в квадрате улиц Блюхера – Восточная – Смазчиков – Раевская.
Сейчас уже электроснабжение восстановлено.
Об этом сообщает портал «Е1».
Как рассказали изданию в компании «Россети Урал», в 13.14 их специалисты заметили технологическое нарушение в работе подстанции «Кировская». Отмечается, что перебои были зафиксированы в квадрате улиц Блюхера – Восточная – Смазчиков – Раевская.
Сейчас уже электроснабжение восстановлено.
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