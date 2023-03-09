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На участке трассы Пермь – Екатеринбург на несколько месяцев введут реверсивное движение
Общество
Фото: Владислав Постников
На 200-м километре трассы Пермь – Екатеринбург 20 марта начнется капитальный ремонт путепровода через железную дорогу. В связи с этим на участке вводят реверсивное движение.
Проект предусматривает расширение проезжей части до четырех полос и увеличение грузоподъемности сооружения до современных нормативных нагрузок. На время проведения работ, ориентировочно до ноября этого года, движение на участке будет реверсивным со светофорным регулированием.
Напомним, что в ближайшее время на трассе Пермь – Екатеринбург начнется капитальный ремонт еще восьми мостов на отрезке со 187-го километра в Ачитском городском округе до 326-го километра возле Первоуральска. Будут отремонтированы мосты через реки Ут, Бисерть, Арийка, Тюш, Пут и Чусовая, а также путепроводы в составе транспортных развязок и проходящих через железнодорожные пути.
Проект предусматривает расширение проезжей части до четырех полос и увеличение грузоподъемности сооружения до современных нормативных нагрузок. На время проведения работ, ориентировочно до ноября этого года, движение на участке будет реверсивным со светофорным регулированием.
«Режим работы светофора будет учитывать маятниковую миграцию населения в будни и выходные дни во время максимальной интенсивности», – сообщили «Вечерним ведомостям» в Уралуправтодоре.
Напомним, что в ближайшее время на трассе Пермь – Екатеринбург начнется капитальный ремонт еще восьми мостов на отрезке со 187-го километра в Ачитском городском округе до 326-го километра возле Первоуральска. Будут отремонтированы мосты через реки Ут, Бисерть, Арийка, Тюш, Пут и Чусовая, а также путепроводы в составе транспортных развязок и проходящих через железнодорожные пути.
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