На участке трассы Пермь – Екатеринбург на несколько месяцев введут реверсивное движение

«Режим работы светофора будет учитывать маятниковую миграцию населения в будни и выходные дни во время максимальной интенсивности», – сообщили «Вечерним ведомостям» в Уралуправтодоре.

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости