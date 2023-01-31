Возрастное ограничение 18+
На трассе Пермь – Екатеринбург начинается капремонт мостов
Общество
Фото: ФКУ «Уралуправтодор»
В Свердловской области на трассе Пермь – Екатеринбурге начинается капитальный ремонт шести мостов и восьми путепроводов. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
Проект предусматривает расширение проезжей части до четырех полос и увеличение грузоподъемности сооружений. Работы пройдут на участке от 187-го километра в Ачитском городском округе до 326-го километра возле Первоуральска. Капремонт выполнят на мостах через реки Ут, Бисерть, Арийка, Тюш, Пут и Чусовая, а также на путепроводах в составе транспортных развязок и проходящих над железнодорожными путями.
На мостах через Бисерть и Пут уже началось строительство опор, а на мостах через Ут и Тюш строят временные объезды с временными мостами. В марте дорожники приступят к разбору конструкций искусственных сооружений. В связи с этим на участках временно организуют реверсивное движение.
Напомним, что трасса Пермь – Екатеринбург является частью скоростного маршрута Казань – Екатеринбург. Работы на маршруте планируют завершить в 2024 году.
Проект предусматривает расширение проезжей части до четырех полос и увеличение грузоподъемности сооружений. Работы пройдут на участке от 187-го километра в Ачитском городском округе до 326-го километра возле Первоуральска. Капремонт выполнят на мостах через реки Ут, Бисерть, Арийка, Тюш, Пут и Чусовая, а также на путепроводах в составе транспортных развязок и проходящих над железнодорожными путями.
На мостах через Бисерть и Пут уже началось строительство опор, а на мостах через Ут и Тюш строят временные объезды с временными мостами. В марте дорожники приступят к разбору конструкций искусственных сооружений. В связи с этим на участках временно организуют реверсивное движение.
Напомним, что трасса Пермь – Екатеринбург является частью скоростного маршрута Казань – Екатеринбург. Работы на маршруте планируют завершить в 2024 году.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Более 2,4 млрд рублей направлено на ремонт муниципальных дорог и мостов в Свердловской области
03 февраля 2023
03 февраля 2023
Ural Music Night состоится в Екатеринбурге 23 июня
02 февраля 2023
02 февраля 2023
Крупный пожар произошёл в городском округе Верхней Туры
05 февраля 2023
05 февраля 2023