На трассе Пермь – Екатеринбург начинается капремонт мостов

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области на трассе Пермь – Екатеринбурге начинается капитальный ремонт шести мостов и восьми путепроводов. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».Проект предусматривает расширение проезжей части до четырех полос и увеличение грузоподъемности сооружений. Работы пройдут на участке от 187-го километра в Ачитском городском округе до 326-го километра возле Первоуральска. Капремонт выполнят на мостах через реки Ут, Бисерть, Арийка, Тюш, Пут и Чусовая, а также на путепроводах в составе транспортных развязок и проходящих над железнодорожными путями.На мостах через Бисерть и Пут уже началось строительство опор, а на мостах через Ут и Тюш строят временные объезды с временными мостами. В марте дорожники приступят к разбору конструкций искусственных сооружений. В связи с этим на участках временно организуют реверсивное движение.Напомним, что трасса Пермь – Екатеринбург является частью скоростного маршрута Казань – Екатеринбург. Работы на маршруте планируют завершить в 2024 году.