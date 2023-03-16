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Евгений Ройзман* попросил соцсеть «ВКонтакте» удалить аккаунты, названные его именем
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман*, арестованный на 14 суток за чужой пост, попросил социальную сеть «ВКонтакте» удалить аккаунты, названные его именем.
Как сообщает телеграм-канал «Не для протокола», соответствующее заявление Ройзман* написал сегодня утром.
Кроме того, журналист Алексей Венедиктов* и нобелевский лауреат Дмитрий Муратов написали открытое письмо к администраторам аккаунтов и сообществ «ВКонтакте», посвященных Ройзману*, попросив удалить его имя из их названий, чтобы не «подставлять» политика.
Напомним, что Евгения Ройзмана* признали виновным в демонстрации экстремистской символики и арестовали на 14 суток из-за поста в одном из пабликов «ВКонтакте». В числе администраторов паблика при этом самого Ройзмана* не было. Судья Владимир Ушаков отклонил ходатайство адвоката Владислава Идамжапова о том, чтобы истребовать у «ВКонтакте» информацию пользователе соцсети, размещавшем пост в группе про Ройзмана*.
Сегодня в 15.00 в Свердловском областном суде рассмотрят апелляцию на постановление об аресте политика.
*Евгений Ройзман и Алексей Венедиктов внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов
Как сообщает телеграм-канал «Не для протокола», соответствующее заявление Ройзман* написал сегодня утром.
Кроме того, журналист Алексей Венедиктов* и нобелевский лауреат Дмитрий Муратов написали открытое письмо к администраторам аккаунтов и сообществ «ВКонтакте», посвященных Ройзману*, попросив удалить его имя из их названий, чтобы не «подставлять» политика.
Напомним, что Евгения Ройзмана* признали виновным в демонстрации экстремистской символики и арестовали на 14 суток из-за поста в одном из пабликов «ВКонтакте». В числе администраторов паблика при этом самого Ройзмана* не было. Судья Владимир Ушаков отклонил ходатайство адвоката Владислава Идамжапова о том, чтобы истребовать у «ВКонтакте» информацию пользователе соцсети, размещавшем пост в группе про Ройзмана*.
Сегодня в 15.00 в Свердловском областном суде рассмотрят апелляцию на постановление об аресте политика.
*Евгений Ройзман и Алексей Венедиктов внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов
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