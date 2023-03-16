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Апелляцию на постановление об аресте Евгения Ройзмана* рассмотрят в Свердловском облсуде
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловском областном суде сегодня, 17 марта, в 15.00 рассмотрят апелляцию на постановление об аресте Евгения Ройзмана* на 14 суток.
Напомним, что вчера Ленинский районный суд арестовал политика по статье 20.3 КоАП РФ (демонстрация или символики экстремистских организаций) из-за поста в социальной сети «ВКонтакте». При этом у Ройзмана* в данной соцсети никогда не было личного аккаунта. Пост был опубликован в группе его поддержки в социальной сети.
Отметим, что доказательств того, что страница имеет какое-то непосредственное отношение к политику, ни суд, ни полиция не предоставили.
*Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов
Напомним, что вчера Ленинский районный суд арестовал политика по статье 20.3 КоАП РФ (демонстрация или символики экстремистских организаций) из-за поста в социальной сети «ВКонтакте». При этом у Ройзмана* в данной соцсети никогда не было личного аккаунта. Пост был опубликован в группе его поддержки в социальной сети.
Отметим, что доказательств того, что страница имеет какое-то непосредственное отношение к политику, ни суд, ни полиция не предоставили.
*Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов
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