В Екатеринбурге дорожники перекроют три улицы

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге закроют движение транспорта по трем улицам: Чемпионов, 2-й Новосибирской и Окружной». Это связано с ремонтом дорог.С 10 по 31 мая перекроют участок улицы Чемпионов – от Лучистой до дома №1 на Чемпионов.Улица 2-я Новосибирская – от Чемпионов до дома №68 на 2-й Новосибирской – будет перекрыта с 1 июня по 1 июля.Движение транспорта по улице Окружной – от 2-й Новосибирской до дома №82 на Окружной – закроют с 1 по 20 августа.Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать пути объезда.