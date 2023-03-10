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В Екатеринбурге дорожники перекроют три улицы
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге закроют движение транспорта по трем улицам: Чемпионов, 2-й Новосибирской и Окружной». Это связано с ремонтом дорог.
С 10 по 31 мая перекроют участок улицы Чемпионов – от Лучистой до дома №1 на Чемпионов.
Улица 2-я Новосибирская – от Чемпионов до дома №68 на 2-й Новосибирской – будет перекрыта с 1 июня по 1 июля.
Движение транспорта по улице Окружной – от 2-й Новосибирской до дома №82 на Окружной – закроют с 1 по 20 августа.
Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать пути объезда.
С 10 по 31 мая перекроют участок улицы Чемпионов – от Лучистой до дома №1 на Чемпионов.
Улица 2-я Новосибирская – от Чемпионов до дома №68 на 2-й Новосибирской – будет перекрыта с 1 июня по 1 июля.
Движение транспорта по улице Окружной – от 2-й Новосибирской до дома №82 на Окружной – закроют с 1 по 20 августа.
Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать пути объезда.
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