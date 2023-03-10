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Режевской рыжий кот попал в хорошие руки, а вот его истязателю пока ничто не грозит
Общество
Фото: Благотворительный фонд «ЗООзащита» / vk.com/zoozahita
Полицейские города Реж не нашли причин привлекать к ответственности местного жителя, прославившегося тем, что мучил своего кота на видеокамеру ради потех своих подписчиков. Благотворительному фонду «ЗООзащита», который требовал возбуждения уголовного дела по факту жестокого обращения с животным, ответили отказом.
Зоозащитники решили на этом не останавливаться. Как сообщают представители Фонда, полицейские своё бездействие объясняют тем, что у кота не найдено внешних следов истязаний (хотя и это не совсем так — ветеринары при первом же осмотре указали на сломанное ухо кота). Но дело в том, что по закону «жестокое обращение» определяется не обязательно наличием физических увечий. А в том, как «ласково» обращался видеоблогер со своим питомцем, смогли убедиться тысячи пользователи интернета — ролики мучений животного широко разошлись по соцсетям.
Юристами, которые работают с фондом, у режевской полиции запрошено отказное постановление. Оно вместе с жалобой будет направлено в прокуратуру. Ещё одна жалоба будет направлена в связи с отказом екатеринбургской полиции возбуждать уголовное дело по факту расстрела собак в районе Широкой Речке. Данный отказ возмущает ещё больше, ведь вынесен он был до получения заключения экспертизы, а она, меж тем, подтвердила, что как минимум одно животное погибло в результате огнестрельного ранения. «ЗООзащита» будет добиваться того, чтобы правоохранительные органы всё же приняли меры по поиску и наказанию убийц животных. Мало того, юристы Фонда готовят ещё одно заявление — о незаконном обороте оружия.
Что же касается режевского кота Сени, для него история закончилась максимально хорошо. Он получил начальное лечение от диагностированных у него тяжёлых болезней, а из временной передержки переехал на новое место жительства. Там его не только вкусно и сытно кормят, но ещё и окружили добром и лаской.
Зоозащитники решили на этом не останавливаться. Как сообщают представители Фонда, полицейские своё бездействие объясняют тем, что у кота не найдено внешних следов истязаний (хотя и это не совсем так — ветеринары при первом же осмотре указали на сломанное ухо кота). Но дело в том, что по закону «жестокое обращение» определяется не обязательно наличием физических увечий. А в том, как «ласково» обращался видеоблогер со своим питомцем, смогли убедиться тысячи пользователи интернета — ролики мучений животного широко разошлись по соцсетям.
Юристами, которые работают с фондом, у режевской полиции запрошено отказное постановление. Оно вместе с жалобой будет направлено в прокуратуру. Ещё одна жалоба будет направлена в связи с отказом екатеринбургской полиции возбуждать уголовное дело по факту расстрела собак в районе Широкой Речке. Данный отказ возмущает ещё больше, ведь вынесен он был до получения заключения экспертизы, а она, меж тем, подтвердила, что как минимум одно животное погибло в результате огнестрельного ранения. «ЗООзащита» будет добиваться того, чтобы правоохранительные органы всё же приняли меры по поиску и наказанию убийц животных. Мало того, юристы Фонда готовят ещё одно заявление — о незаконном обороте оружия.
Что же касается режевского кота Сени, для него история закончилась максимально хорошо. Он получил начальное лечение от диагностированных у него тяжёлых болезней, а из временной передержки переехал на новое место жительства. Там его не только вкусно и сытно кормят, но ещё и окружили добром и лаской.
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