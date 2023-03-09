Свердловчане подали коллективный иск в суд против новых тарифов ЖКХ

«Каждый житель Свердловской области ощутил на себе поднятие тарифов на коммунальные услуги в последних платежках. В итоге у нас простых людей больше нет ни на кого надежды, как только на себя и мы совместно с жителями свердловских муниципалитетов пошли в суд оспаривать грабительское повышения тарифов ЖКХ», – рассказала Крылова.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости