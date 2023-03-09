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Свердловчане подали коллективный иск в суд против новых тарифов ЖКХ

17.29 Четверг, 16 марта 2023
Общество
Иллюстрация: Вечерние ведомости
Жители 15 городов Свердловской области подали коллективный иск в областной суд из-за резкого повышения тарифов на услуги ЖКХ. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» написала Наталья Крылова.

«Каждый житель Свердловской области ощутил на себе поднятие тарифов на коммунальные услуги в последних платежках. В итоге у нас простых людей больше нет ни на кого надежды, как только на себя и мы совместно с жителями свердловских муниципалитетов пошли в суд оспаривать грабительское повышения тарифов ЖКХ», – рассказала Крылова.


Коллективный иск в Свердловский областной суд поступило от жителей Асбеста, Бисерти, Богдановича, Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Камышлова, Нижнего Тагила, Первоуральска, Пышмы, Серова, Сухого Лога, Ревды, Режа, Талицы и Шали.

Напомним, что в конце ноября свердловская РЭК на 35% повысила тарифы на электроэнергию. Это вызвало резкую критику со стороны местных жителей. В ситуацию вмешалась Федеральная антимонопольная служба и 27 декабря отменила постановление РЭК.

Однако в начале 2023 года платежки свердловчан за коммунальные услуги все-таки выросли. Этому послужили отмена ночного тарифа на электроэнергию в выходные и праздничные дни перевод всех свердловчан на одноставочный тариф: 3,61 рубля за КВт*ч для сельской местности и для домов/квартир с электроплитами, для остальных – 5,15 рубля за КВт*ч. Также с 1 января на 41% вырос ежемесячный платеж за капремонт. Свердловская область заняла третье место по росту тарифов за капремонт.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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