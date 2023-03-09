Возрастное ограничение 18+
Свердловчане подали коллективный иск в суд против новых тарифов ЖКХ
Общество
Иллюстрация: Вечерние ведомости
Жители 15 городов Свердловской области подали коллективный иск в областной суд из-за резкого повышения тарифов на услуги ЖКХ. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» написала Наталья Крылова.
Коллективный иск в Свердловский областной суд поступило от жителей Асбеста, Бисерти, Богдановича, Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Камышлова, Нижнего Тагила, Первоуральска, Пышмы, Серова, Сухого Лога, Ревды, Режа, Талицы и Шали.
Напомним, что в конце ноября свердловская РЭК на 35% повысила тарифы на электроэнергию. Это вызвало резкую критику со стороны местных жителей. В ситуацию вмешалась Федеральная антимонопольная служба и 27 декабря отменила постановление РЭК.
Однако в начале 2023 года платежки свердловчан за коммунальные услуги все-таки выросли. Этому послужили отмена ночного тарифа на электроэнергию в выходные и праздничные дни перевод всех свердловчан на одноставочный тариф: 3,61 рубля за КВт*ч для сельской местности и для домов/квартир с электроплитами, для остальных – 5,15 рубля за КВт*ч. Также с 1 января на 41% вырос ежемесячный платеж за капремонт. Свердловская область заняла третье место по росту тарифов за капремонт.
«Каждый житель Свердловской области ощутил на себе поднятие тарифов на коммунальные услуги в последних платежках. В итоге у нас простых людей больше нет ни на кого надежды, как только на себя и мы совместно с жителями свердловских муниципалитетов пошли в суд оспаривать грабительское повышения тарифов ЖКХ», – рассказала Крылова.
Коллективный иск в Свердловский областной суд поступило от жителей Асбеста, Бисерти, Богдановича, Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Камышлова, Нижнего Тагила, Первоуральска, Пышмы, Серова, Сухого Лога, Ревды, Режа, Талицы и Шали.
Напомним, что в конце ноября свердловская РЭК на 35% повысила тарифы на электроэнергию. Это вызвало резкую критику со стороны местных жителей. В ситуацию вмешалась Федеральная антимонопольная служба и 27 декабря отменила постановление РЭК.
Однако в начале 2023 года платежки свердловчан за коммунальные услуги все-таки выросли. Этому послужили отмена ночного тарифа на электроэнергию в выходные и праздничные дни перевод всех свердловчан на одноставочный тариф: 3,61 рубля за КВт*ч для сельской местности и для домов/квартир с электроплитами, для остальных – 5,15 рубля за КВт*ч. Также с 1 января на 41% вырос ежемесячный платеж за капремонт. Свердловская область заняла третье место по росту тарифов за капремонт.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Жителям Туринска добиваться оборудования пешеходного перехода пришлось через прокуратуру
10 марта 2023
10 марта 2023
Жителя Нижнего Тагила будут судить за убийство брата
15 марта 2023
15 марта 2023