Свердловские власти прокомментировали ситуацию с невыполнением плана по капремонту школ

«Единственным выбившимся из графика объектом стала школа-интернат в Серове, где со взятыми на себя обязательствами не справился подрядчик. Этот объект находится под особым контролем регионального правительства, сегодня его строительная готовность оценивается на 90 процентов. Планируется, что все работы будут завершены через месяц», – рассказали «Вечерним ведомостям» в департаменте информполитики региона.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости