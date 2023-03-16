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Свердловские власти прокомментировали ситуацию с невыполнением плана по капремонту школ
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Власти Свердловской области прокомментировали заявление вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака о том, что регион не выполнил план по капремонту школ.
По словам Турчака, Свердловская область оказалась единственным регионом РФ, не выполнившим план по капитальному ремонту школ – несданными оказались три объекта.
В департаменте информполитики области сообщили, что в прошлом году планировалось провести капремонт 28 школ. К концу года работы были завершены на 27 объектах.
В департаменте добавили, что в 2023 году будут отремонтированы еще 23 школы области. Всего по программе, рассчитанной до 2026 года, в регионе капремонт проведут не менее чем в 170 образовательных учреждениях.
По словам Турчака, Свердловская область оказалась единственным регионом РФ, не выполнившим план по капитальному ремонту школ – несданными оказались три объекта.
В департаменте информполитики области сообщили, что в прошлом году планировалось провести капремонт 28 школ. К концу года работы были завершены на 27 объектах.
«Единственным выбившимся из графика объектом стала школа-интернат в Серове, где со взятыми на себя обязательствами не справился подрядчик. Этот объект находится под особым контролем регионального правительства, сегодня его строительная готовность оценивается на 90 процентов. Планируется, что все работы будут завершены через месяц», – рассказали «Вечерним ведомостям» в департаменте информполитики региона.
В департаменте добавили, что в 2023 году будут отремонтированы еще 23 школы области. Всего по программе, рассчитанной до 2026 года, в регионе капремонт проведут не менее чем в 170 образовательных учреждениях.
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Свердловская область стала единственным регионом РФ, не выполнившим план по капремонту школ
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