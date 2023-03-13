Свердловская область стала единственным регионом РФ, не выполнившим план по капремонту школ

«Просьба сенаторам, представляющим регион, обратить на это внимание», – сказал Турчак на заседании Совфеда.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Свердловская область оказалась единственным регионом России, в котором не выполнен план по капитальному ремонту школ. Об этом сообщил вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.Ремонтные работы завершились в 1664 школах. Несданными остаются только три объекта, все они расположены в Свердловской области.В докладе не прозвучали причины, по которым Свердловская область не уложилась в график.