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Свердловская область стала единственным регионом РФ, не выполнившим план по капремонту школ
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Свердловская область оказалась единственным регионом России, в котором не выполнен план по капитальному ремонту школ. Об этом сообщил вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.
Ремонтные работы завершились в 1664 школах. Несданными остаются только три объекта, все они расположены в Свердловской области.
В докладе не прозвучали причины, по которым Свердловская область не уложилась в график.
Ремонтные работы завершились в 1664 школах. Несданными остаются только три объекта, все они расположены в Свердловской области.
«Просьба сенаторам, представляющим регион, обратить на это внимание», – сказал Турчак на заседании Совфеда.
В докладе не прозвучали причины, по которым Свердловская область не уложилась в график.
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