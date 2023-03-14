Депутаты гордумы Екатеринбурга проверили полигон, куда свозят снег из города

«Раз в квартал грузовики взвешивают на разных весовых станциях, поэтому все расчёты, которые предоставляют коммунальщики, очень примерные. Я бы сказал, что статистические», – отмечает Вихарев.

«Проверить, кто и сколько раз привозил снега на полигон, можно только запросив сведения о маршрутах из системы Глонас. Но и это возможно сделать только относительно машин, которые есть на балансе ДЭУ. Это 11 самосвалов по 10 и 15 тонн. Работу подрядчиков фактически отследить невозможно. А деньги они получают немалые… Вопросов появилось ещё больше. Приберегу эмоции до результатов официальной проверки. А она обязательно будет», – добавил депутат.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости