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Депутаты гордумы Екатеринбурга проверили полигон, куда свозят снег из города
Общество
Фото: телеграм-канал Алексея Вихарева
Депутаты городской думы Екатеринбурга провели осмотр полигона, куда вывозят снег и грязь из Кировского района, и обратились к мэру с просьбой провести «проверку контрольно-ревизионным управлением администрации города».
Напомним, что на комиссии по городскому хозяйству депутат ЕГД Алексей Вихарев усомнился в правдивости цифр из отчетов об очистке Екатеринбурга. По примерным подсчетам тогда выходило, что грузовики делали по 208 выездов в день. Вихарев заинтересовался, действительно ли весь заявленный объем снега довозили до полигона и нет ли экологической угрозы, что из-за переполненности места вся грязь окажется в ближайших лесах.
Депутат вместе с коллегами провел осмотр полигона. Выяснилось, что на въезде на полигон нет весового контроля. Весы закуплены, но их планируют установить только летом.
Кроме того, депутатам сообщали, что полигон работает на пределе возможностей. Однако Вихарев заявляет, что 104 тысячи тонн снега, принятые в этом сезоне, можно утрамбовать и разровнять так, что «ещё в 5 раз больше войдёт».
Напомним, что на комиссии по городскому хозяйству депутат ЕГД Алексей Вихарев усомнился в правдивости цифр из отчетов об очистке Екатеринбурга. По примерным подсчетам тогда выходило, что грузовики делали по 208 выездов в день. Вихарев заинтересовался, действительно ли весь заявленный объем снега довозили до полигона и нет ли экологической угрозы, что из-за переполненности места вся грязь окажется в ближайших лесах.
Депутат вместе с коллегами провел осмотр полигона. Выяснилось, что на въезде на полигон нет весового контроля. Весы закуплены, но их планируют установить только летом.
«Раз в квартал грузовики взвешивают на разных весовых станциях, поэтому все расчёты, которые предоставляют коммунальщики, очень примерные. Я бы сказал, что статистические», – отмечает Вихарев.
Кроме того, депутатам сообщали, что полигон работает на пределе возможностей. Однако Вихарев заявляет, что 104 тысячи тонн снега, принятые в этом сезоне, можно утрамбовать и разровнять так, что «ещё в 5 раз больше войдёт».
«Проверить, кто и сколько раз привозил снега на полигон, можно только запросив сведения о маршрутах из системы Глонас. Но и это возможно сделать только относительно машин, которые есть на балансе ДЭУ. Это 11 самосвалов по 10 и 15 тонн. Работу подрядчиков фактически отследить невозможно. А деньги они получают немалые… Вопросов появилось ещё больше. Приберегу эмоции до результатов официальной проверки. А она обязательно будет», – добавил депутат.
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