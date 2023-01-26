Депутат поставил под вопрос правдивость цифр из отчетов об очистке Екатеринбурга

«Посчитаем, делим количество тонн снега на 1,5 (коэффициент плотности), получается 125 330 куб. м. То есть грузовики делали по 208 поездок в день. Это очень много», – написал Вихарев в своем телеграм-канале.

«Запросил подробную информацию о подрядчиках, полигоне. Цифры, объёмы. Но, главное – согласовал проведение выездного заседания комиссии на сам полигон. Необходимо лично во всём разобраться и проверить», – отметил депутат.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня директор Кировского ДЭУ Сергей Худяков выступил на комиссии по городскому хозяйству перед депутатами городской думы Екатеринбурга и озвучил показатели по уборке района. Депутат Алексей Вихарев усомнился в правдивости цифр из отчета.По словам Худякова, за прошлый год коммунальщики вывезли из Кировского района 188 тысяч тонн снега. Для этого они использовали машины объемом десять кубических метров.Депутат добавил, что весь снег вывозят на полигон в районе Ново-Свердловской ТЭЦ, а с таким объемом он уже должен быть переполнен. Глава Кировского ДЭУ подтвердил, что полигон работает на пределе своих возможностей и его мощности по складированию снега может не хватить до конца зимы.Вихарев задался вопросами, действительно ли весь грязный снег довозят до полигона, а также нет ли экологической угрозы, что из-за переполненности места вся грязь окажется в ближайших лесах.