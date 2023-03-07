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Россель заявил, что не встречается с людьми за деньги
Общество
Фото: телеграм-канал Эдуарда Росселя
Первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель опроверг информацию о завтраке с его участием за 3 тысячи рублей в своем телеграм-канале. Речь идет о встрече, которая должна была состояться 23 марта и анонсировалась как «Бизнес завтрак».
Он заявил, что действительно собирался провести встречу с местными бизнесменами, но не подозревал, что её анонсируют «таким извращенным образом». Настоящей же целью мероприятия, как утверждает экс-губернатор, было обсуждение с местными предпринимателями создания туристического кластера развития «Демидовские территории Свердловской области».
Ранее портал «ЕАН» сообщил, что «Союз малого и среднего бизнеса» Анатолия Филиппенкова анонсировал завтрак с первым губернатором Свердловской области за 3 тысячи рублей.
Напомним, что ранее Эдуард Россель официально объявил об открытии представительства Международного Демидовского фонда в здании на Карла Либкнехта, 2, ремонт в котором, как выяснили «Вечерние ведомости», производится за счёт бюджета Свердловской области. Хотя сам фонд зарегистрирован в Москве, где он и платит налоги.
«Официально от первого лица заявляю: Россель никогда не встречался, не встречается и не будет встречаться с людьми за деньги! Моя позиция по этому вопросу четкая и бескомпромиссная!»
– написал Россель.
Он заявил, что действительно собирался провести встречу с местными бизнесменами, но не подозревал, что её анонсируют «таким извращенным образом». Настоящей же целью мероприятия, как утверждает экс-губернатор, было обсуждение с местными предпринимателями создания туристического кластера развития «Демидовские территории Свердловской области».
«В этом вопросе мне вызвались помочь коллеги из Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области. Судя по результату, видимо, я зря поверил этим людям»,
– заключил бывший губернатор.
Ранее портал «ЕАН» сообщил, что «Союз малого и среднего бизнеса» Анатолия Филиппенкова анонсировал завтрак с первым губернатором Свердловской области за 3 тысячи рублей.
Напомним, что ранее Эдуард Россель официально объявил об открытии представительства Международного Демидовского фонда в здании на Карла Либкнехта, 2, ремонт в котором, как выяснили «Вечерние ведомости», производится за счёт бюджета Свердловской области. Хотя сам фонд зарегистрирован в Москве, где он и платит налоги.
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