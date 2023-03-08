Бетонную вышку в Калиновском лесопарке хотят правратить в часы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Жители Екатеринбурга хорошо знают о существовании старой бетонной вышки в Шарташском лесопарке. Про то, что её «сестра-близнец» стоит на территории Калиновского лесопарка, знает гораздо меньше горожан. Но вот те, что проживают в Орджоникидзевском районе, часто используют её в качестве ориентира. А вот свои изначальные функции она давно перестала выполнять.И высоченное сооружение на Шарташе, и аналогичное в Калиновском лесопарке — это триангуляционные вышки. Они использовались геодезистами для составления карт, определения координат объектов в лесу и прочих подобных задач. Давно заброшенные, обе они со временем обветшали. Но если шарташскую вышку в итоге превратили в арт-объёкт, то в Калиновском лесопарке с вышкой вытворяли разного рода «художества» только вандалы, да случайные граффитисты.Привести калиновскую вышку в порядок и дать ей вторую жизнь решили защитники лесопарка, которые совсем недавно спасли природный объект от автотрассы. По их задумке, из вышки могут получиться... отличные часы! Солнечные часы. Сама вышка превратится в гигантский гномон, а вот как разметить циферблат авторы идеи пока ещё размышляют. Это не так-то просто, ведь цифры, обозначающие время, необходимо самым экологичным способом, чтобы ни в какой мере не повредить лесу.В ближайшее воскресенье, 12-го марта, начнётся превращение вышки Калиновского лесопарка в солнечные часы. В этот день к часу дня на горку, где она расположена приглашаются все желающие поучаствовать. Очень кстати на 12-е марта выпадает профессиональный праздник, День геодезиста и картографа. Вот его и отметят собравшиеся, узнав много интересной информации от специалистов: в этот день пообщаться с интересующими пообещали старший преподаватель кафедры астрономии, геодезии, экологии и мониторинга окружающей среды института естественных наук и математики УрФУ Галина Хремли и астрономо-геодезист Фёдор Гануленко.