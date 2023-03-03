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В Нижнем Тагиле учитель ударил на уроке двух школьников
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Во время урока ОБЖ в школе №58 в Нижнем Тагиле учитель ударил двух учеников. Видео происходящего опубликовано в паблике «Инцидент Нижний Тагил».
Инцидент произошел 9 марта. Судя по видео, которое сняли ученики пятого класса, учитель ударил одного мальчика палкой по ногам, а второго – рукой по лицу.
В СУ СКР по Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что организована процессуальная проверка по сообщению о применении учителем физической силы к школьникам.
Инцидент произошел 9 марта. Судя по видео, которое сняли ученики пятого класса, учитель ударил одного мальчика палкой по ногам, а второго – рукой по лицу.
В СУ СКР по Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что организована процессуальная проверка по сообщению о применении учителем физической силы к школьникам.
«В ходе проверки принимаются меры к опросу пострадавших детей, возможных очевидцев и представителей школы, выясняется степень тяжести вреда, причиненного здоровью школьников, истребуется интересующая следствие документация», – рассказали в СКР.
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